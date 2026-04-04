MLS

Inter Miami no pudo ganar en el estreno del NU Stadium: Messi y compañía tropezaron ante el Austin FC de Joseph Rosales

'Las Garzas' no pudieron estrenar su nueva casa con una victoria y tropezaron ante el equipo del hondureño Joseph Rosales.

  • Inter Miami no pudo ganar en el estreno del NU Stadium: Messi y compañía tropezaron ante el Austin FC de Joseph Rosales

    Messi anotó un gol, pero no fue suficiente para que su equipo se llevara la victoria en el estreno del NU Stadium.
2026-04-04

Inter Miami de Messi no pudo con el Austin FC, equipo donde milita el hondureño Joseph Rosales, en un duelo correspondiente a la jornada 6 de la MLS y al estreno del nuevo NU Stadium, casa de las Garzas y terminaron empatando 2-2.

El resultado lo abrió el equipo visitante con un tanto de Guilherme da Trindade Dubas (6'), pero apareció 'La Pulga' para regresar la tranquilidad a las gradas del renovado recinto deportivo al minuto 10 y fue histórico para el club de Florida porque fue el primer tanto del equipo en su nueva casa.

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En el segundo tiempo, 'Los Verdes' se volvieron a adelantar en el marcador con una jugada que comenzó con una obra de arte del hondureño Joseph Rosales desde su propio campo, pero el que terminó clavado el gol fue su compañero Jayden Nelson al 53.

Cuando todo parecía de que el equipo de Texas se llevaba los tres puntos en el NU Stadium, apareció Luis Suárez para dejar su huella e igualar nuevamente el resultado al 82. Los de Javier Mascherano no pudieron estrenar su el recinto deportivo con una victoria, pero lograron rescatar el luminoso.

ASÍ SE VIVIÓ EL PARTIDO EN VIVO:

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Redacción web
Redacción Diez

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