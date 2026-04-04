Inter Miami no pudo ganar en el estreno del NU Stadium: Messi y compañía tropezaron ante el Austin FC de Joseph Rosales

Inter Miami de Messi no pudo con el Austin FC, equipo donde milita el hondureño Joseph Rosales, en un duelo correspondiente a la jornada 6 de la MLS y al estreno del nuevo NU Stadium, casa de las Garzas y terminaron empatando 2-2.

El resultado lo abrió el equipo visitante con un tanto de Guilherme da Trindade Dubas (6'), pero apareció 'La Pulga' para regresar la tranquilidad a las gradas del renovado recinto deportivo al minuto 10 y fue histórico para el club de Florida porque fue el primer tanto del equipo en su nueva casa.