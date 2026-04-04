Inter Miami no pudo ganar en el estreno del NU Stadium: Messi y compañía tropezaron ante el Austin FC de Joseph Rosales

En el segundo tiempo, 'Los Verdes' se volvieron a adelantar en el marcador con una jugada que comenzó con una obra de arte del hondureño <b>Joseph Rosales </b>desde su propio campo, pero el que terminó clavado el gol fue su compañero Jayden Nelson al 53.Cuando todo parecía de que el equipo de Texas se llevaba los tres puntos en el NU Stadium, apareció <b>Luis Suárez </b>para dejar su huella e igualar nuevamente el resultado al 82. Los de Javier Mascherano no pudieron estrenar su el recinto deportivo con una victoria, pero lograron rescatar el luminoso.