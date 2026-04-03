MLS

Messi se queda impresionado y palpita el estreno del nuevo estadio de Inter Miami: "Es una locura"

La inauguración del estadio del Inter Miami marca el regreso de la MLS tras el parón FIFA

  • Messi se queda impresionado y palpita el estreno del nuevo estadio de Inter Miami: Es una locura

    La inauguración del estadio del Inter Miami marca el regreso de la MLS tras el parón FIFA

     Johan Raudales
2026-04-03

La inauguración del Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, en un duelo frente al Austin FC, marcará este sábado la jornada de la MLS, que retoma la competición tras el parón por la ventana internacional de la FIFA.

"Espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio, es impresionante. Teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar. Llegó el momento", afirmó Lionel Messi en declaraciones distribuidas este viernes por el club.

Así es el NU Stadium del Inter Miami de Messi y David Ruiz: primer entrenamiento y cuándo se estrenará en la MLS

"Va a ser un día muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio. Un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados y nosotros que somos los primeros en poder jugar en ese estadio nuevo", añadió.

El Inter Miami ha disputado las cinco primeras jornadas de liga como visitante -con un balance de tres victorias, un empate y una derrota- mientras se ultimaban los últimos detalles del Nu Stadium de cara a su apertura.

El rival de 'Las Garzas' en este día histórico será el Austin FC que entrena el valenciano Nico Estévez, que solo ha sumado cinco puntos en las primeras cinco jornadas de campeonato.

Esta sexta jornada también supone la vuelta de la competición tras el parón por la ventana FIFA, una pausa que la MLS ha decidido incorporar esta temporada, en el contexto del Mundial, después de años en los priorizaba mantener su actividad sin interrupciones.

Mientras Messi gana 20 millones de dólares, este será el salario de Griezmann como nueva figura de Orlando City

La apertura del estadio del Inter Miami es también un hito para la liga, que aspira a incorporar otros dos recintos en las próximas temporadas -el del New York City en 2027 y del Chicago Fire en 2028- en su esfuerzo de que sus clubes dispongan de estadios propios.

Más allá de ese Inter Miami-Austin que centrará todas las miradas, también destacan los duelos del Nashville y del Los Angeles FC, que defienden sus respectivos lideratos en el Este y el Oeste.

El Nashville, invicto con 13 puntos, visitará al Chicago Fire a solo tres días de su cruce de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el América de México.

Los de Tennessee están protagonizando un espectacular comienzo de temporada, marcado sobre todo por la eliminación del Inter Miami en octavos de final de la 'Concachampions', lo que supuso un auténtico descalabro para Messi y compañía.

James Rodriguez está hospitalizado a dos meses del Mundial 2026: este es el estado de salud del capitán colombiano

Por su lado, el LAFC recibirá en el BMO Stadium a un Orlando City que ha tenido un inicio de campaña convulso, con el despido del colombiano Óscar Pareja en el banquillo y habiendo sumado solo tres puntos.

Los angelinos también están en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el martes recibirán al Cruz Azul.

Unirme al canal de noticias
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Messi
|
Inter Miami
|