Messi se queda impresionado y palpita el estreno del nuevo estadio de Inter Miami: "Es una locura"

La apertura del estadio del Inter Miami es también un hito para la liga, que aspira a incorporar otros dos recintos en las próximas temporadas -el del New York City en 2027 y del Chicago Fire en 2028- en su esfuerzo de que sus clubes dispongan de estadios propios.Más allá de ese Inter Miami-Austin que centrará todas las miradas, también destacan los duelos del Nashville y del Los Angeles FC, que defienden sus respectivos lideratos en el Este y el Oeste.El Nashville, invicto con 13 puntos, visitará al Chicago Fire a solo tres días de su cruce de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el América de México.Los de Tennessee están protagonizando un espectacular comienzo de temporada, marcado sobre todo por la eliminación del Inter Miami en octavos de final de la 'Concachampions', lo que supuso un auténtico descalabro para Messi y compañía.