Messi se queda impresionado y palpita el estreno del nuevo estadio de Inter Miami: "Es una locura"

La inauguración del Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, en un duelo frente al Austin FC, marcará este sábado la jornada de la MLS, que retoma la competición tras el parón por la ventana internacional de la FIFA. "Espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio, es impresionante. Teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar. Llegó el momento", afirmó Lionel Messi en declaraciones distribuidas este viernes por el club.

"Va a ser un día muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio. Un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados y nosotros que somos los primeros en poder jugar en ese estadio nuevo", añadió. El Inter Miami ha disputado las cinco primeras jornadas de liga como visitante -con un balance de tres victorias, un empate y una derrota- mientras se ultimaban los últimos detalles del Nu Stadium de cara a su apertura. El rival de 'Las Garzas' en este día histórico será el Austin FC que entrena el valenciano Nico Estévez, que solo ha sumado cinco puntos en las primeras cinco jornadas de campeonato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta sexta jornada también supone la vuelta de la competición tras el parón por la ventana FIFA, una pausa que la MLS ha decidido incorporar esta temporada, en el contexto del Mundial, después de años en los priorizaba mantener su actividad sin interrupciones.

La apertura del estadio del Inter Miami es también un hito para la liga, que aspira a incorporar otros dos recintos en las próximas temporadas -el del New York City en 2027 y del Chicago Fire en 2028- en su esfuerzo de que sus clubes dispongan de estadios propios. Más allá de ese Inter Miami-Austin que centrará todas las miradas, también destacan los duelos del Nashville y del Los Angeles FC, que defienden sus respectivos lideratos en el Este y el Oeste. El Nashville, invicto con 13 puntos, visitará al Chicago Fire a solo tres días de su cruce de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el América de México. Los de Tennessee están protagonizando un espectacular comienzo de temporada, marcado sobre todo por la eliminación del Inter Miami en octavos de final de la 'Concachampions', lo que supuso un auténtico descalabro para Messi y compañía.