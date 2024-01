¿Es Messi merecido ganador del Premio The Best? Periodistas argentinos opinan sobre la polémica elección de FIFA

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar el lunes pasado en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando de forma inesperada al favorito Erling Haaland. Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022. El campeón del mundo no asistió al evento por el partido amistoso que tiene este próximo viernes 19 de enero ante El Salvador.

OPINIONES DE ARGENTINOS

Carlos (TyC Internacional-Club Miami) Cuestionamiento de Messi sobre el premio The Best: “Sinceramente no sé porque es cuestionado. Es merecido porque Messi venía de ser una gran temporada y fue campeón del mundo. Para mí fue bien ganado y uno más para su vitrina. Retiro de Messi: “Eso va a llegar en algún momento, solo queda disfrutar lo que queda, todavía tiene la Copa América y por qué no soñar que este acá en el Mundial 2026. El mundo sabe que el va a colgar las botas e invitarle a la gente que sigan disfrutando de Messi”.

Antonela Fredianelli Cuestionamiento de Messi sobre el premio The Best: “Hay que recordar que Messi es el más grande del mundo y que mejor para Argentina que tengamos alguien que nos represente acá en Estados Unidos”. Retiro de Messi: “No estamos listos, nunca vamos a estar listos”

JUAN CORTESE