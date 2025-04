¿Qué pasó con Messi? Mascherano revela su ausencia en la derrota del Inter Miami: "Jugar en césped sintético..."

“Leo está bien, pero terminó ese partido (ida de semifinales) fatigado. Jugar en césped sintético puede fatigar más de lo habitual, sobre todo por el piso. Decidimos reservarlo, porque además tuvo un viaje muy extenso de más de seis horas. Por eso decidimos que hoy no jugara. Seguramente estará listo para el miércoles”, aseguró el técnico.

Sobre la primera derrota sufrida en la MLS, Mascherano dijo que "recién le comenté a los chicos, porque no hay nada que reprocharse. Hay muchos que no venían jugando y no es fácil formar un once con jugadores que no venían teniendo muchos minutos".

"Fueron 60 o 65 minutos que hicimos un gran trabajo, pero nos hizo mucho daño el 3-2 cuando no lo esperábamos. Fue mi culpa, porque no supe ayudar a los jugadores a resolver el partido y hacer los cambios correctos”, añadió el DT.