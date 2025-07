Messi lo tiene claro: el castigo que podría recibir el '10' del Inter Miami si no juega el All Star; ya hay un antecedente

Messi no se presentó el lunes a la práctica dirigida por Nico Estévez , quien está a cargo del equipo All-Star . Y aunque todavía se espera que el capitán de la Selección Argentina reporte este martes al último entrenamiento previo al partido, su presencia en el evento ya está en veremos.

De no asistir al juego, Messi podría enfrentar una sanción por parte de la liga. Según reportes de ESPN, el argentino podría ser suspendido por un partido oficial de la MLS como castigo por no participar en el evento, una regla que ya se ha aplicado en el pasado. Cabe recordar que Zlatan Ibrahimović fue sancionado de la misma manera en 2018 cuando, estando en LA Galaxy, decidió no disputar el All-Star Game.

": Es probable que Lionel Messi sea SUSPENDIDO por un partido de la MLS tras negarse a participar en el Juego de las Estrellas de la MLS. Ya no se presentó al entrenamiento previo al partido, lo que podría significar que también ha decidido no participar", informa ESPN.