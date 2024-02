Messi cuenta su verdad por la gran polémica en China: “Todo lo que se dice es falso, no podía jugar”

Messi ha vuelto a salir en escena para aclarar que no jugó ante el combinado de Hong Kong por molestias físicas y desmentir cualquier otro tipo de información. El delantero lo hizo a través de Weibo, la mayor red social que utilizan los chinos en su país.

“He leído y escuchado muchísimas cosas luego del partido contra Hong Kong y quiero hacer este video para explicar lo que realmente es y no leer cosas falsas. Siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no quise jugar por temas políticos y otras cosas que no tienen nada que ver. Si fuera así no hubiese viajado a Japón o como fui tantas veces a China”, aclara el futbolista.

“Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana y muy linda con China, tanto entrevistas como eventos y otros partidos con Barcelona y la Selección. Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa. Tenía una inflamación en el aductor por el primer partido en Arabia. En el segundo intenté jugar un rato y empeoró. Intenté forzar en el entrenamiento, hice lo que pude, pero la verdad no podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasando los días, mejoró y por eso jugué un rato en Japón”, agregó Messi.

“Ya lo había dicho, pero creía importante volver a repetirlo por todo lo que se está hablando. Como siempre, mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre lo he tenido, espero que nos podamos volver pronto otra vez”, sentenció Leo en su video.