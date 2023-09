Tata Martino se pronuncia sobre la gravedad de la lesión de Messi tras salir de cambio en la victoria ante Toronto

El 10, que arrastraba una fatiga muscular desde el partido contra Ecuador por Eliminatorias (no estuvo en Bolivia ni en el compromiso de Las Garzas vs Atlanta United, el pasado fin de semana), pidió el cambio, se sentó en el banco con gesto de seriedad y se fue luego a los vestuarios antes de que el PT finalizara.

¿Qué le pasó? El que respondió esta pregunta fue el Tata Martino en pleno entretiempo. “Tuvieron que salir. Los evaluaremos según pasen los días”, señaló el DT sobre Leo y sobre Jordi Alba, que también venía con un problema muscular y duró apenas media hora en este mismo partido.

Y ya en conferencia, el entrenador agregó: “Leo antes de salir me había hecho una seña que yo creí que era por él y era por Jordi. . Después vino una jugada ofensiva y sintió algo. Creo que esa famosa cicatriz que tiene le molestó. Vamos a ir día a día, tranquilos. Tenemos una final en unos días, pero de ninguna manera entrará a la cancha sin estar en condiciones. Veremos”.

Y sobre esa cicatriz que mencionó inicialmente, Martino profundizó: “En principio es una cicatriz sobre una lesión vieja. En la Selección Argentina no tenía lesión muscular. Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, que no hay lesión muscular. Pero debemos ser cautos y esperar”.

Inter, que aún sueña con llegar a los playoffs, tiene compromisos importantes y un calendario bien apretado. Es más, el próximo miércoles 27 jugará la final de la US Open Cup (la Copa Argentina de allá) frente a Houston Dynamo. Y Leo tiene otros cuatro encuentros más antes del parate por Eliminatorias. Todos por MLS: el 24/9 vs. Orlando, el 30 vs. New York City FC, el 4/10 vs. Chicago Fire y el 7 vs. Cincinnati.