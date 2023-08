OFICIAL: Inter Miami confirma el nuevo compañero de Leo Messi y es la sexta alta de cara a la reanudación de la MLS

Inter Miami no se ha dormido en este mercado de fichajes y sigue contratando a nuevos jugadores antes de que se reanude la MLS y la continuidad de la Leagues Cup y la US Open Cup.

Por otro lado, Toto escribió unas palabras para despedirse del club que surgió.

“Me toca escribir estas palabras que, la verdad, ni me las imaginaba. El fútbol, el deporte, tiene estos cambios de rumbo y esta vez aparecen en mi camino. Hoy debo despedirme de Racing, el club de toda mi vida, donde crecí y me formé como persona y futbolista. Le quiero agradecer a cada una de las personas que, en esta hermosa casa, me ayudaron a ser lo que soy: a la gente del Predio, de Casa Tita, mis compañeros, entrenadores... la lista es enorme y gratitud aún más. No tengo dudas de que La Academia va a estar siempre dentro de mí. Juegue donde juegue. ¡Gracias Racing, te quiero mucho!”.

- ALTAS -

Leo Messi

Sergio Busquets

Jordi Alba

Facundo Farías

Diego Gómez

Tomás Avilés

-BAJAS-

Lacava

Rodolofo Pizarro