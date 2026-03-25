Italia, Lewandowski y Güler tiemblan para ir al Mundial 2026: hora y canal dónde ver hoy el repechaje de la UEFA

<b>-Llave A</b><b>Jueves 26 de marzo |</b>Gales vs. Bosnia y Herzegovina - 1:45 P.M<br />Italia vs. Irlanda del Norte - 1:45 P.M<b>Martes 31 de marzo </b>Final de la Llave A - 12:45 P.M<b>*El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza</b><b>-Llave B</b><b>Jueves 26 de marzo |</b>Ucrania vs. Suecia -1:45 P.M<br />Polonia vs. Albania -1:45 P.M<b>Martes 31 de marzo </b>Final de la Llave B - 12:45 P.M<b>*El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.</b><b>-Llave C</b><b>Jueves 26 de marzo</b>Eslovaquia vs. Kosovo - 1:45 P.M<br />Turquía vs. Rumania - 11:00 A.M<b>Martes 31 de marzo </b>:Final de la Llave C - 12:45 P.M<b>*El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia.</b><b>-Llave D</b>Jueves 26 de marzoRepública Checa vs. Irlanda - 1:45 P.M<br />Dinamarca vs. Macedonia del Norte - 1:45 P.M<b>Martes 31 de marzo Final de la Llave D - 12:45 P.M</b><b>*El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur</b><b>¿Quién trasmite los repechajes de UEFA?</b>ESPN y Dinesy + transmite todos los partidos