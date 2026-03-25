¡No le gustará a Cristiano Ronaldo! Jugador de Portugal le da donde más le duele a CR7: "No somos favoritos en el Mundial"

El delantero portugués Gonçalo Guedes, de la Real Sociedad española, reconoció este miércoles que la selección de su país no es favorita para ganar el Mundial, pero tiene con qué para lograrlo."No somos el favorito, pero podemos ganar con los jugadores que tenemos; debemos afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos para estar en un nivel alto", señaló este miércoles el atacante en una rueda de prensa en la Riviera Maya, donde los europeos preparan su partido del próximo sábado contra México.