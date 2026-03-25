Surinam vs Bolivia por el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en Centroamérica el repechaje Internacional

<br /><b>Alineaciones probables:</b><b>Bolivia:</b> Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Huquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy, Víctor Abgrego.Seleccionador: Óscar Villegas.<b>Surinam:</b> Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Melayro Bogarde; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Joël Piroe.Seleccionador: Hen Ten Cate.<b>Árbitro: </b>Alireza Faghani, de Australia.<b>Estadio:</b> BBVA, en Monterrey, norte de México.<b>Hora: </b>4:00 de la tarde en Centroamérica/10:00 de la noche en España<b>Transmite:</b> En Centroamérica, la transmisión del repechaje al Mundial 2026 podrá seguirse a través de la señal de Tigo Sports en cada país.