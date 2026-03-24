"Como en Venezuela": Donald Trump pone de cabeza el Mundial 2026 en USA con lo que dice de Irán

<br />En la década de los 30, Austria tenía un gran nombre en el concierto futbolístico mundial, pero su fútbol, y el país mismo, desaparecieron oficialmente el 12 de marzo de 1938 cuando la Alemania Nazi lo anexionó en el proceso conocido como ‘Anschluss’.Con el ‘Anschluss’, nueve jugadores del equipo austriaco que se había clasificado al Mundial de Francia-38 pasaron a reforzar a Alemania, entre ellos Matthias Sindelar, ‘el Mozart del Fútbol’.La escuadra alemana ‘reforzada’ con austriacos 'anexados' fue eliminada en octavos de final por Suiza y Sindelar murió misteriosamente el 23 de enero de 1939, ocho meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.