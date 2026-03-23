Centroamérica

Guatemala reemplaza a Luis Fernando Tena tras cancelar el amistoso ante Argentina: este es el DT que lo sustituirá

Los Chapines jugarán en Italia tras la cancelación de su juego ante Argentina en Buenos Aires.

  • Guatemala reemplaza a Luis Fernando Tena tras cancelar el amistoso ante Argentina: este es el DT que lo sustituirá
2026-03-23

La Selección de Guatemala afrontará su compromiso amistoso en Europa frente a Argelia con una modificación importante en su cuerpo técnico, ya que el mexicano Luis Fernando Tena no estará presente en el banquillo para este encuentro.

El conjunto chapín completó su preparación durante el fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento, previo a emprender este lunes el viaje hacia Génova, Italia, sede del partido programado para el viernes 27 de marzo ante el combinado argelino, que formará parte de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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La principal novedad es la ausencia de Tena, quien permanece en México en proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía de vesícula. Esta intervención lo mantendrá alejado de sus funciones durante varias semanas.

Debido a esta situación, el equipo será dirigido de manera interina por su asistente técnico, el también mexicano Salvador “Chava” Reyes, con experiencia previa como entrenador en la Liga MX, quien asumirá la responsabilidad desde el banquillo en este compromiso internacional.

Salvador Reyes estará al frente de la Selección de Guatemala tras la ausencia de Luis Fernando Tena

Salvador Reyes estará al frente de la Selección de Guatemala tras la ausencia de Luis Fernando Tena

 (Johan Raudales)

Guatemala tenía en agenda un amistoso frente a Argentina durante la última fecha FIFA, pero el partido no pudo concretarse debido a que el organismo rector del fútbol mundial no autorizó su realización.

La normativa vigente establece que una selección no puede disputar encuentros en distintos continentes dentro de una misma ventana internacional.

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Por otro lado, el 13 de noviembre de 2025 quedó marcado como una fecha amarga para el combinado chapín, que vio esfumarse sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026.

La derrota frente a Panamá en las eliminatorias de Concacaf sentenció su eliminación y confirmó el fracaso del proceso encabezado por el técnico Luis Fernando Tena.

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Redacción web
Redacción Diez

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Fecha FIFA
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Luis Fernando Tena
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Guatemala
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