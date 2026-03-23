Guatemala reemplaza a Luis Fernando Tena tras cancelar el amistoso ante Argentina: este es el DT que lo sustituirá

La principal novedad es la ausencia de Tena, quien permanece en México en proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía de vesícula. Esta intervención lo mantendrá alejado de sus funciones durante varias semanas.Debido a esta situación, el equipo será dirigido de manera interina por su asistente técnico, el también mexicano Salvador “Chava” Reyes, con experiencia previa como entrenador en la Liga MX, quien asumirá la responsabilidad desde el banquillo en este compromiso internacional.