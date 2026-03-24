Repechaje 2026: estas son las selecciones que nunca han ido a un Mundial y las que buscan volver tras años de ausencia

La selección de <b>Bolivia</b>, por ejemplo, no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994, lo que convierte este repechaje en una oportunidad única para cortar una sequía de más de tres décadas. El conjunto sudamericano deberá superar primero a Surinam para seguir soñando con la clasificación.Por su parte, <b>Irak </b>vive una situación similar, aunque aún más prolongada. Su única participación mundialista fue en México 1986, por lo que acumula cerca de 40 años sin presencia en una Copa del Mundo. El equipo asiático espera rival en la fase decisiva del repechaje con la ilusión de escribir una nueva página en su historia.El caso de Irlanda del Norte también refleja una sequía considerable. Los europeos no participan en un Mundial desde 1986, torneo en el que lograron su última aparición tras haber competido en tres ediciones en total. Ahora, su camino es aún más exigente: deberán eliminar a selecciones de peso como Italia y luego superar otra ronda para alcanzar la clasificación.