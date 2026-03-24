Mundial 2026

Repechaje 2026: estas son las selecciones que nunca han ido a un Mundial y las que buscan volver tras años de ausencia

Siete selecciones buscan regresar a una Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.

  • Repechaje 2026: estas son las selecciones que nunca han ido a un Mundial y las que buscan volver tras años de ausencia

    Siete selecciones buscan regresar a una Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.

     Johan Raudales
2026-03-24

El repechaje rumbo al Mundial 2026 no solo definirá los últimos boletos a la Copa del Mundo, sino que también pondrá a prueba a selecciones históricas que arrastran largas ausencias en la fiesta más grande del fútbol.

Equipos como Bolivia, Irak e Irlanda del Norte llegan a esta instancia con un objetivo claro: dejar atrás años e incluso décadas de frustración y volver a competir entre la élite mundial.

Repechaje Mundial 2026: estos son los partidos que deciden los últimos boletos

La selección de Bolivia, por ejemplo, no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994, lo que convierte este repechaje en una oportunidad única para cortar una sequía de más de tres décadas. El conjunto sudamericano deberá superar primero a Surinam para seguir soñando con la clasificación.

Por su parte, Irak vive una situación similar, aunque aún más prolongada. Su única participación mundialista fue en México 1986, por lo que acumula cerca de 40 años sin presencia en una Copa del Mundo. El equipo asiático espera rival en la fase decisiva del repechaje con la ilusión de escribir una nueva página en su historia.

El caso de Irlanda del Norte también refleja una sequía considerable. Los europeos no participan en un Mundial desde 1986, torneo en el que lograron su última aparición tras haber competido en tres ediciones en total. Ahora, su camino es aún más exigente: deberán eliminar a selecciones de peso como Italia y luego superar otra ronda para alcanzar la clasificación.

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En este contexto, el repechaje internacional se convierte en mucho más que una fase eliminatoria. Es un escenario donde varias selecciones buscan redención, recuperar protagonismo y, en algunos casos, volver a sentirse parte de la élite del fútbol mundial.

Con solo unos cupos disponibles, la presión será máxima. Pero también lo será la motivación: romper la historia y regresar al Mundial.

Siete de las selecciones que jugarán el Repechaje buscan regresar y disputar una segunda Copa del Mundo, mientras que otros cinco equipos sueñan con hacer historia y asistir a su primer Mundial.

¿Cuál fue la última participación en Mundiales de los equipos que jugarán el Repechaje?

Repechaje Intercontinental Mundial 2026
  • Llave 1
  • Congo (como Zaire): Alemania 1974*
  • Bolivia: Estados Unidos 1994*
  • Surinam: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
  • Llave 2
  • Irak: México 1986*
  • Jamaica: Francia 1998*
  • Nueva Caledonia: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
Repechaje UEFA Mundial 2026
  • Ruta A
  • Italia: Brasil 2014
  • Irlanda del Norte: México 1986
  • Gales: Qatar 2022
  • Bosnia y Herzegovina: Brasil 2014*
  • Ruta B
  • Ucrania: Alemania 2006*
  • Suecia: Rusia 2018
  • Polonia: Qatar 2022
  • Albania: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
  • Ruta C
  • Turquía: Corea-Japón 2002
  • Rumanía: Francia 1998
  • Eslovaquia: Sudáfrica 2010*
  • Kosovo: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
  • Ruta D
  • Dinamarca: Qatar 2022
  • Macedonia del Norte: Nunca ha jugado una Copa del Mundo
  • República Checa: Alemania 2006
  • República de Irlanda: Corea-Japón 2002
  • *Única participación en Copas del Mundo
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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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