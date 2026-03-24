Repechaje Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO todos los partidos de UEFA, Conmbebol y Concacaf camino a United

<br />El repechaje intercontinental para el Mundial 2026, que incluye a dos selecciones de la Concacaf, se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026. Los partidos se jugarán en México, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, y definirán los últimos boletos para la Copa del Mundo de 48 equipos.<b>Repechaje Intercontinental: Llave A</b>Jueves 26 de marzo Nueva Caledonia vs. Jamaica - 9:00 P.M (Estadio Akron, Guadalajara).Martes 31 de marzoRepública Democrática del Congo vs. Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia - 3:00 P.M (Estadio Akron, Guadalajara). *El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. <b>Repechaje Intercontinental: Llave B</b>Jueves 26 de marzo Bolivia vs. Surinam - 4:00 P.M (Estadio BBVA, Monterrey). Martes 31 de marzo Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 9:00 P.M (Estadio BBVA, Monterrey).*El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega.