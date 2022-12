¡Insólito! Argentina le responde a Francia y ya lo supera en firmas por querer repetir la final del Mundial: ‘‘Dejen de llorar’’

La respuesta de los aficionados argentinos no se ha hecho esperar. Una cuenta de Twitter de un seguidor de la Albiceleste, Valentín Gómez , comenzó la iniciativa para contestar a los de Francia .

Las redes sociales se llenaron de comentarios alentando que Argentina era justo campeón. “Desde que les ganamos la final del Mundial, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo’’, expresó un fanático.

Y los comentarios seguían en Twitter: ‘‘Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales”, “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés” y “Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé”.