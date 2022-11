¡Catorce mundiales! Jesús Vélez Banegas, el periodista hondureño que hará más grande su leyenda en Qatar 2022

“El más complicado ha sido este hacia Qatar 2022, se me complicó la situación de los patrocinadores. Aunque era el único acreditado y de hecho, hasta FIFA me envió una carta que era un honor acreditarme, le envié solicitud a empresarios, banqueros, a gente que me conoce y pensé que sería más fácil, pero ni siquiera me contestaron”.

“Fui parte de aquella historia de la guerra del fútbol, todo eso me fue formando y me quedó el mal sabor de boca porque nosotros no clasificamos, sin embargo me preparé para ir. Lo histórico de ese mundial fue que se usaron las tarjetas amarillas y rojas en el arbitraje, eran solo 16 equipos, por lo que los torneos eran relativamente cortos”.

“Hubo una persona que se fijó en el tema y me llamó, a esta fecha tres sábados, ya no iba a ir a Qatar. Me pasaron la llamada y me dijeron: ‘Ajá negro ¿cómo estás?’, era Eduardo Maldonado (dueño de HCH), somos amigos de toda una vida. Me preguntó que cómo era eso que no iba a ir al Mundial y yo le dije que no tenía patrocinios, pero él me dijo que me iba a mandar”.

LA BARRERA DEL IDIOMA

“Ningún problema. Solo hablo español y aunque no hablo inglés, lo entiendo, no tengo problemas. En los mundiales hay edecanes (voluntarios) de FIFA que están con uno permanente y también ahora hay aplicaciones (App)”.

LOS TRES MUNDIALES CON LA H

“El mejor fue el de España 1982, decepcionante lo de Sudáfrica y lo de Brasil. En el 82’ había pocos periodistas acreditados. En aquel tiempo había dos tipos de periodistas; los de radio y de redacción, solo yo escribía. Recuerdo que estaba solo en el estadio de Mestalla en Valencia, con 50 mil españoles y cuando “Pecho” de Águila anotó el primer gol no me pude contener de la emoción y bueno, todavía se me enchina la piel, salté en el banco, me puse a gritar yo solo, luego la gente me quedaba viendo y me volví a sentar, mejor. El primer gol de Honduras en un mundial fue una sensación bonita y todavía la recuerdo porque fue algo lindo el país”.

“La historia es esta: vamos para el estadio y enfrente había un lugar donde vendían cervezas y comida, en Mestalla, yo venía llegando de ver el partido de Hungría que le había metido 10 goles a El Salvador. Llegamos en grupo y el dueño del restaurante nos dijo: ‘Ah, ustedes son hondureños, mínimo seis les metemos hoy’ yo le dije: ‘Mira, si empatamos, pagás todo lo que vamos a comer aquí y si no, nosotros pagamos’, pues logramos el empate y cuando volvemos al lugar ya el dueño se había ido, pero dejó la orden que nos atendieran”.