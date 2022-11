En Honduras: los 20 partidos del Mundial de Qatar que no serán transmitidos por televisión abierta; ¿dónde verlos?

El Mundial de Qatar 2022 será la Copa del Mundo con la señal más privatizada, situación en la que Honduras se verá afectada cuando el balón ruede en el Medio Oriente el día 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Las plataformas de streaming se han apoderado de los derechos televisivos en el deporte en los últimos años y para la justa mundialista no habrá excepción.

El territorio hondureño no podrá disfrutar en señal abierta ni en cable de todos los partidos (64) que se celebrarán en Qatar, pues la televisora con derechos en el país, Televicentro, solo brindará 44 juegos sin restriciones.

Pues los 20 encuentros restantes serán emitidos por su plataforma de paga “Mundial Plus (+)”, cuya inscripción para ver todos los eventos de la Copa Mundial tiene un costo de $14.99 dólares, que convertidos en lempiras son 372.35.

Cabe destacar que Tigo Sports transmitirá todos los partidos del Mundial, pero solo mediante su aplicación y página web, no por cable.

Los partidos en Qatar que no serán transmitidos por televisión abierta en Honduras son los siguientes:

Fase de grupos

Lunes 21 de noviembre: Inglaterra vs Irán (7 am)

Martes 22 de noviembre: México vs Polonia (10 am)

Miércoles 23 de noviembre: España vs Costa Rica (10 am)

Jueves 24 de noviembre: Uruguay vs Corea del Sur (7 am)

Viernes 25 de noviembre: Inglaterra vs Estados Unidos (1 pm)

Sábado 26 de noviembre: Argentina vs México (1 pm)

Domingo 27 de noviembre: Croacia vs Canadá (10 am)

Lunes 28 de noviembre: Brasil vs Suiza (10 am)

Martes 29 de noviembre: Ecuador vs Senegal (9 am) e Irán vs Estados Unidos (1 pm)

Miércoles 30 de noviembre: Australia vs Dinamarca (9 am) y Arabia Saudita vs México (1 pm)

Jueves 1 de diciembre: Croacia vs Bélgica (9 am) y Japón vs España (1 pm)

Viernes 2 de diciembre: Ghana vs Uruguay (9 am) y Serbia vs Suiza (1 pm)

- Octavos de final

Sábado 3 de diciembre: 1C vs 2D, que podría ser Argentina vs Dinamarca (1 pm)

Domingo 4 de diciembre: 1B vs 2A, que podría ser Países Bajos vs Estados Unidos (1 pm)

- Cuartos de final

Sábado 10 de diciembre: Ganador llave 51 vs Ganador llave 52, que podría ser Francia vs Inglaterra (1 pm)

- Semifinales

Martes 13 de diciembre: Ganador llave 57 vs Ganador llave 60, que podría ser Brasil vs Argentina (1 pm)