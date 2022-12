¡Salió a la luz! Lionel Scaloni cuenta la charla íntima que tuvo con Leo Messi y que terminó cambiando todo para Argentina

La relación entre Messi y Scaloni ha sido muy importante para conseguir este éxito, y en distintos momentos, ha habido elogios cruzados entre ellos. Tras alcanzar la gloria, después del encuentro Scaloni reveló una charla entre ellos.

“Les voy a contar algo, una charla con Leo. Yo tengo una anecdota con él después de empatar con Brasil en San Juan y clasificarnos al Mundial. Hablé con él antes de que volviera a París, porque sentía que lo que venía era difícil e, debido a que estábamos transmitiendo algo a la gente y que la desilusión podía ser fuerte.

Leo Messi le respondió, “no importa, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no vamos a intentarlo’. Eso me dio un envión anímio, increíble, porque en ese momento sentía que la gente estaba esperando mucho de nosotros y tenía que descargarme con él”, contó el seleccionador argentino.

El futuro de Messi con Argentina Leo Messi dijo antes de la final ante Francia que iba a ser su último partido en un Mundial, y a eso hizo alusión Lionel Scaloni

“Por lo pronto, creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. En 2026, que pueda tener la ‘10’ guardada. Si él quiere seguir jugando, creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con con su carrera futbolística, y con la Selección Argentina no tiene ninguna cuenta pendiente. Si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo”.

Para finalizar, se refirió así al liderazgo que ha mostrado Messi con Argentina: “La verdad es que es un placer realmente haberlo entrenado, y también a sus compañeros... Porque lo que él les transmite a sus compañeros es algo que yo no he visto nunca, no he visto nunca a ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros. Y bueno, eso está buenísimo”.