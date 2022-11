Cristiano Ronaldo advierte a Messi, el Mundial y su relación con Bruno Fernandes: “Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate”

CONFERENCIA DE CRISTIANO RONALDO

Forma y debut: “Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición”.

Portugal y favoritos: “Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix. Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen... España, Alemania... Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”.

Récords: “No persigo récords, los récords llegan. Batir a Eusebio sería especial por ser Eusebio. Pero no pienso en eso, si no en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros los morenos. La gente dice que estoy en el final de mi carrera... Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal”.

Advertencia a Messi: “Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver. Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”.

Veterano: “Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho”.

Victoria: “Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”.