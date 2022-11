No piensan pagarle un centavo: La dura decisión del United con Cristiano Ronaldo tras sus críticas al club

Para toda acción, una reacción. Manchester United ya tiene una respuesta para Cristiano Ronaldo luego de sus polémicas declaraciones en contra del club.

CR7 no se guardó nada en una entrevista con Piers Morgan, donde criticó al equipo, sus dueños, entrenador y hasta ex jugadores que pasaron por Old Trafford.

Según el diario The Sun, el United ya tomó una decisión con respecto a Cristiano. Rescindir su contrato y no abonará ni un centavo de los 16 millones de libras que cobraría hasta finalizar su vínculo.

Ronaldo cobra 500 mil libras a la semana y el United se la jugará con una demanda para no tener que pagar nada al futbolista portugués.