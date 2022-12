Cruces de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022: ¡Se viene un memorable Francia vs. Inglaterra!

Cada día que pasa el Mundial de Qatar 2022 va llegando a su final. Unas selecciones se quedan, mientras otras empacan maletas y dejan el Medio Oriente.

Son el caso de las eliminadas Australia, Estados Unidos, Polonia y Senegal y de las clasificadas Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra, estas últimas cuatro sellando el pase a los cuartos de final.

Ayer sábado quedó estipulada la primera serie de la siguiente ronda y será el partidazo entre los Países Bajos versus la Argentina de Lionel Messi, que dejó en el camino a los ‘Socceroos’. Jugarán el viernes 9 de diciembre a la 1:00 de la tarde.

Hoy quedó confirmado otro cruce, uno de donde saldrá una potencial campeona del mundo: Francia eliminó a Polonia con un Mbappé temible y los de Gareth Southgate, Inglaterra, golearon a una modesta Senegal.

Franceses e ingleses se verán de frente en el cruce que dirimirá a uno de los semifinalistas del campeonato mundial. Francia lleva a sus armas y la joven escuadra inglesa de igual forma. Se enfrentarán el sábado 10 de diciembre a la 1:00 de la tarde.

Este lunes y martes se definirán las otras dos llaves de los cuartos de final los cuales saldrán de los duelos Japón vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Marruecos vs España y Portugal vs Suiza.