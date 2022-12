¡Ni Messi ni Di María! Dembélé señala al jugador que le teme de Argentina: ‘‘Espero que no tenga su mejor partido el domingo’’

Sin embargo, a la hora señalar a un futbolista en especial, Dembélé no se refirió a los veteranos del combinado argentino, sino que dejó claro que el más peligroso ha sido el joven delantero, Julián Álvarez .

Luego, el francés se refirió a su pasado con Messi en el Barcelona y confesó que fue el rosarino quien lo hizo amar el escudo azulgrana. ‘‘Compartí con él cuatro hermosos años en el Barcelona. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar el Barça junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero”, expresó.

Ante el buen presente que atraviesa la ‘Araña’, Dembélé aseguró en rueda de prensa: ‘‘Espero que Julián Álvarez no tenga su mejor partido el domingo’’.

El virus que ataca a Francia

Para cerrar, el ‘Mosquito’ habló del virus que está atacando a la selección francesa, aunque dijo que ya todos se encuentran saludables.

‘‘No tenemos miedo del virus. Upamecano y Rabiot tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados. No pienso en eso. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones. Es un virus, no son lesiones. Estaremos listos’’, finalizó.