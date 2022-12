La conmovedora carta de la maestra de Messi en primaria que se hizo viral: ‘‘Antes morirme, me gustaría abrazarte’’

De la mano de Leo Messi, Argentina jugará este domingo su sexta final en la historia de los Mundiales. La Albiceleste intentará ante Francia sumar su tercera estrella y la primera Copa del Mundo de su capitán.

Previo al esperado encuentro que se disputará en el Estadio Lusail, la maestra que el delantero tuvo en primaria (Rosario) dialogó con Súper Deportivo Radio y le agradeció porque tiene a millones de argentinos muy ilusionados y dijo que le gustaría abrazarlo antes de morir.

Mónica Domina señala ser la profesora de Messi cuando el crack era tan solo un niño y le ha escrito una emotiva carta. Ella cuenta que el barrio donde vivió el futbolista “está vestido todo de celeste y blanco” en medio de la euforia por la final del Mundial.

‘‘La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije: ‘Le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, dijo muy emocionada en declaraciones al citado medio.