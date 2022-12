Filtran vídeo de entrenador de Camerún criticando a Onana, da las razones de su marcha de Qatar y lo que hizo Samuel Eto’o

Camerún quedó eliminada en el Grupo G que también compartía con Serbia y Brasil, al que le ganó en último partido y por ende sumó cuatro puntos, quedándose tercera.

Una semana después, salió a la luz el video donde el entrenador le comenta a su hermano la discusión que tuvo con el futbolista que provocó su abandono de la concentración. Este clip fue grabado por una cámara oculta de un tercero presente en la habitación donde se llevo la plática.

“Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste’. A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo, los líderes del equipo, les hablo. ¿Quién eres tú que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario”, dijo Song recordando la reunión donde el meta no asistió.