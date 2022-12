FIFA abre expedientes disciplinarios contra cuatro jugadores de Uruguay ¿Cuántos partidos podrían ser castigados?

El pasado viernes, Uruguay se impuso 2-0 a Ghana pero ese triunfo no evitó su adiós del torneo. Al término del encuentro varios jugadores protagonizaron airadas protestas contra los responsables del arbitraje, acompañadas de diversos incidentes, que motivan ahora esta medida del Comité Disciplinario de la FIFA, que abre la puerta así a eventuales sanciones.

En cuanto a los futbolistas, se abre por posibles infracciones a los artículos 11 y 12. Los jugadores uruguayos protestaron de forma muy airada su disgusto por la actuación del colegiado germano Daniel Siebert y del VAR, al que protestaron de forma vehemente. Incluso Giménez llegó a golpear a un oficial de FIFA y Cavani golpeó el monitor de vídeo del árbitro, que cayó al suelo.

Uruguay, que ya se había quejado de las decisiones sufridas en el partido ante Portugal, también se mostró muy molesto por la actuación arbitral en el de Ghana.

LA POSIBLE SANCIÓN

De confirmarse que ese gesto está recogido en el acta o en el informe del director de FIFA, Giménez se expondría a una duran sanción que podría llegar a los 15 partidos, siempre que la figura de este director esté contemplado como un oficial del encuentro, tal y como recoge el Código Disciplinario de la FIFA.

En ese caso, y según el artículo 12 del Código Disciplinario, el charrúa sería castigado “al menos quince partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido”. De no ser así, que esta figura no esté contemplado como “oficial”, la sanción podría rebajarse a un mínimo de tres encuentros por este gesto.

“Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.