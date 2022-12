La decisión de Gareth Bale que sorprendió a muchos tras quedar eliminado del Mundial con Gales

La selección de Gales se despidió del Mundial de Qatar luego de caer por 3-0 contra Inglaterra en una especie del ‘clásico chico’ del fútbol británico, en la última jornada de la fase de grupos.

Así marcha la tabla de posiciones del Mundial de Qatar 2022

Los galeses apenas sumaron un punto, producto del empate contra Estados Unidos y en donde Gareth Bale marcó un tanto. Luego sufrieron dos derrotas, con Irán y la última ante los ingleses. Tras la eliminación, el atacante dio la cara y habló sobre su futuro en el combinado nacional.

Desde hace meses se especulaba que Gareth le pondría fin a su ciclo con la selección tras el Mundial. Sin embargo, el futbolista despejó todos los rumores y asegura que se mantendrá en el equipo.

“Seguiré mientras pueda y me quieran. Es un momento difícil, pero esto no para. En marzo comenzará la fase clasificatoria para la Eurocopa y he decidido que quiero estar... espero estar”, declaró Bale.