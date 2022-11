La selección de Australia se impone ante Túnez y logra sus primeros tres puntos en el Mundial de Qatar 2022

RESUMEN DEL JUEGO

Túnez la tuvo de nuevo. Remate de Khadri después de un centro desde la derecha que termina en las manos del portero de los canguros.

La selección de Túnez estuvo muy cerca de empatar con un disparo del capitán Msakni, pero fue detenido por el portero Ryan, que se estiró sobre su derecha.

Comenzó el agendo tiempo con una jugada de Leckie quitándose rivales y abriendo el campo para Goodwin que termina centrando pero no llega nadie a cerrar la pinza.

Terminó el primer tiempo, luego de 45 minutos muy intensos, Australia se va al descanso con una ventaja de un gol ante Túnez.

El partido está en la recta final del primer tiempo. Túnez intenta acercarse a la portería de Australia en busca del empate.

¡GOOOL DE AUSTRALIA! Mitchell Duke abrió el marcador para la selección Australiana. El jugador remató un balón dentro del área y la colocó al fondo al minuto 28.

Los primeros diez minutos han sido muy fuertes, las dos selecciones salieron con una intensidad muy constante y no daban un balón por perdido.

Comienza el partido en el césped del estadio Al Janoub. Túnez y Australia se juegan la vida en el grupo D.

El estadio Al Janoub será la sede del encuentro entre las selecciones de Australia y Túnez. Ambos combinados necesitan de manera imperiosa la victoria en su búsqueda de clasificar a la segunda ronda del Mundial de Qatar 2022.

DATOS DEL JUEGO

Tendrán el primer enfrentamiento en una Copa Mundial de la FIFA. Protagonizarán uno de los duelos inéditos en la historia de la competencia.

Cumplirán 3 partidos en el historial general. Llegan igualados con 1 victoria por seleccionado. Australia se quedó con el primer cruce ante Túnez en un Amistoso Internacional el 1 de octubre de 1997 en el estadio Olímpico d’El Menzah: 0-3 (Aurelio Vidmar, Mark Viduka y Matthew Bingley).

Túnez se impuso 2-0 ante Australia (Francileudo Dos Santos x2) en el duelo por el Grupo A de la Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005, en el Zentralstadion de Leipzig.

Túnez disputó 2 encuentros contra rivales de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en la Copa Mundial de la FIFA y no pudo ganar (1PE-1PP). Cayó 0-2 vs. Japón (Hiroaki Morishima y Hidetoshi Nakata) por el Grupo H de Corea-Japón 2002 e igualó 2-2 vs. Arabia Saudita (Zied Jaziri y Radhi Jaidi; Yasser Al Kahtani y Sami Al Jaber) por el Grupo H de Alemania 2006.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Túnez: Aymen Dahmen, Dylan Bronn, Yassine Meriah,Montassar Talbi, Mohamed Drager, Allyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Naim Sliti, Youssef Msakni e Issam Jebali. DT. Jalel KKadri..

Australia: Mathew Ryan, Fran Karacic, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree, Mathew Leckie, Mitchell Duke y Craig Goodwin. DT Graham Arnold.