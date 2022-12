Luis Enrique revela qué le dijo a los jugadores de España tras la eliminación, el marroquí que lo sorprendió y habla de su futuro

Tranquilo y con mucha deportividad, Luis Enrique lamentó la eliminación de España en la Copa del Mundo 2022, aunque reconoció que lo único que le hizo falta a su equipo para eliminar a Marruecos fue el gol. El DT fue consultado sobre su futuro en la ‘Roja’ y señaló al futbolista africano que más lo sorprendió durante el partido. También dijo que Argentina se merece ganar otra estrella. Prensa internacional estalla tras la eliminación de España en Qatar-2022 Análisis del partido ‘‘Si algo hemos hecho ha sido dominar el partido. Se nos puede achacar haber generado pocas ocasiones. Nos ha faltado el gol. Estoy más que satisfecho con lo que ha hecho mi equipo, que han ejecutado a la perfección mi idea de fútbol. Estoy orgulloso de ellos. Bono ha estado espectacular y deseo a Marruecos lo mejor”. ¿Qué le faltó a España? ‘‘Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo. Son los que yo he elegido y voy con ellos a muerte. Felicito a mis jugadores por cómo han competido. Nos apena no haber correspondido a la afición”. ¿Seguirá en la selección? ‘‘No te lo puedo decir porque ya me lo han preguntado, no lo sé. No es el momento de hablar de mi futuro. No tiene interés. Estoy muy a gusto en la Federación y por si por mí fuera, por el cariño que he recibido, seguiría toda la vida. Pero tengo que tomar la mejor decisión para mí y para la selección”.

La tanda de penales ‘‘Tiene explicación. He sido yo el que ha elegido los tres primeros lanzadores. Fíjate el ojo que tengo, porque sólo he elegido a esos tres, luego ya tenían libertad para elegir. Pero si lo volviera a hacer, habría hecho lo mismo”. ¿No le afecta la derrota? ‘‘Esto es el deporte. Los jugadores han hecho al cien por cien todas las indicaciones que les he dado. Pero ya está, no vale de nada ya pensar en ello. No tengo reproche para los jugadores. Sólo tengo un resquemor con un jugador, que es Pablo Sarabia. Le he sacado para tirar un penalti y encima me ha hecho dos ocasiones. Eso ha sido un error, me ha demostrado que merecía más minutos”. Su favorita ahora para ganar el Mundial ‘‘A veces veo a los jugadores de la selección argentina y veo que tienen demasiada presión. Esto es fútbol, es deporte, no es una guerra. Y dicho esto, a ver si Argentina llega donde se merece”.

La presión de la afición en la tanda de penales ‘‘Que Bono sea MVP quiere decir que es de mucha calidad, se lo merece porque me consta que es una gran persona. Y el clima ha sido muy bonito, positivo... Claro que ha ayudado a su portero y en estas circunstancias era más difícil”. ¿Cómo está el vestuario? ‘‘Nunca visito el vestuario después de un partido, pero hoy sí. Les he animado y les he agradecido el esfuerzo. Les he dicho que adelante, que la vida continúa. Ojalá en el futuro les pueda servir esta experiencia”. El arbitraje ‘‘Creo que ha estado bien y me he disculpado por si he protestado mucho. No creo que haya influido, ha sudo un partido muy limpio”.