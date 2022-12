La dolorosa carta de Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022: “Estoy destruido”

El astro Neymar dijo este sábado que está “destrozado psicológicamente” por la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar, que consideró el revés que más le ha dolido.

”Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”, escribió en su cuenta en Instagram.

El ‘10’, de 30 años, destacó la lucha de sus compañeros de equipo en la eliminación en cuartos de final ante Croacia, que los venció en penales (4-2) el viernes tras haber empatado 1-1 en la prolongación.

La caída sepultó el sueño del hexacampeonato de una ‘Canarinha’ que llegó pisando fuerte al torneo y que no alza el título desde 2002.

”Tengo orgullo de mis compañeros porque no hicieron falta compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, nosotros lo merecíamos, Brasil lo merecía... Pero esa no era la voluntad de Dios”, añadió.

’Ney’, quien igualó a Pelé (77 goles) como máximo goleador de la ‘Canarinha’ al anotar el tanto de la victoria parcial, estuvo inconsolable luego de despedirse de su tercera Copa del Mundo, tras Brasil-2014 (derrota 7-1 ante Alemania en semifinales) y Rusia-2018 (revés 2-1 contra Bélgica en cuartos).