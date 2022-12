¿Neymar jugará contra Corea del Sur? La contundente respuesta de Tite antes de afrontar los octavos de final del Mundial

Luego de confirmarse que Gabriel Jesus y Alex Telles se pierden el resto del Mundial por una lesión, llegaron las buenas noticias en Brasil. Neymar podrá estar frente a Corea del Sur por los octavos de final del certamen.

El ‘10’ del Scratch era la baja que más preocupaba ya que había estado ausente en los últimos dos partidos de fase de grupos y el rumor era que podría regresar en caso de pasar a semifinales.

Sin embargo, Tite se encargó de desmentir cualquier otra versión y lo anunció al mundo: Ney está de vuelta.

‘‘Jugará, sí”, confirmó el entrenador brasileño en rueda de prensa, aunque después amplió sobre la situación del delantero. “Entrenará esta tarde y, entrenando, estará en el partido. Ha tenido un entrenamiento específico. No me quiero adelantar, no doy información que no sea cierta. A lo largo de mi carrera siempre he tenido credibilidad. Va a entrenar y, si está bien, jugará. De los otros diez no digo nada”.