Sadio Mané se lesiona a 12 días del Mundial de Qatar 2022 y se encienden las alarmas en Senegal

Pero además de la victoria del Bayern, la noticia en el Allianz Arena fue la retirada del campo por lesión de Mané.

Dolorido de su rodilla derecha tras un choque ocurrido al cuarto de hora de partido, Mané se tiró al césped y trató de seguir jugando después de haber sido atendido durante unos minutos, antes de hacer signo a su entrenador Julian Nagelsmann para cambiarlo.

“No puedo decirles qué tiene con precisión. Ha recibido un golpe en la rótula derecha, pero por el momento no pudo decir más. No le he visto tras el partido, espero que no sea nada demasiado grave”, comentó el técnico bávaro, confirmando unas declaraciones precedentes de su segundo, Dino Topmöller, que aseguro que la lesión del punta africano “no parece demasiado grave”.

Segundo en la clasificación del último Balón de Oro, por detrás del francés Karim Benzema, Mané es la estrella de Senegal, último campeón de África (en febrero) y finalista con el Liverpool en la última Liga de Campeones, antes de fichar por el Bayern Munich el pasado verano boreal.

En Qatar, Senegal debutará el 21 de noviembre contra Países Bajos, en un duelo del grupo A que completan la anfitriona Qatar y Ecuador.

Derrota del Dortmund

En otro encuentro del martes, el Borussia Dortmund (4º) vio rota su racha de tres triunfos consecutivos en la Bundesliga después de perder 2-0 en su visita a Wolfsburgo (8º).