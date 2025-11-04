Todos los partidos del Mundial FIFA 2026 solo por Tigo Sports

<b>Tigo</b>, empresa líder en telecomunicaciones con 29 años de presencia en Honduras, reafirma su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de clase mundial a sus usuarios.Tigo transmitirá todos los partidos del Mundial FIFA 2026 a través de su canal Tigo Sports, en HD y en vivo, además en exclusiva por App y Web.El Mundial FIFA 2026, considerado el evento deportivo más importante del año, será histórico por ser el primer mundial, organizado por tres países, Estados Unidos, México y Canadá.Se jugarán un total de 104 partidos, en el que participarán 48 selecciones del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 ciudades anfitrionas.