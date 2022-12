Verdad al descubierto: opinión de los prepagos de Bogota sobre los tríos

Cuando hablamos de una de las fantasías sexuales más comunes que existen, sin duda llevar a cabo el denominado trío es una de las más populares porque el hecho de incluir a un tercero para muchos despierta un morbo interesante, pero si se trata de invitar a la experiencia a una de las prepagos de Bogotá sin duda lo hace aún más cautivante.

Hablamos de una experiencia íntima que puede ser atemorizante para algunas mujeres, ya sea por sus propios gustos íntimos, su preparación o creencias, por eso quisimos dejar la verdad al descubierto y conocer la opinión de las prepagos de Dulzón sobre los tríos.

¿Qué opinan las prepagos de Dulzón sobre los tríos?

De acuerdo a las estadísticas que maneja Dulzón, la práctica de los tríos suele presentar mayor interés entre las personas que rondan los 20 y 40 años de edad, con más del 50% de las mujeres y casi un 100% de los hombres.¿Esta cifra estadística también abarcaba a las escort de Dulzon en Bogotá? Para despejar estas dudas entrevistamos a alguna de las chicas y los resultados fueron sorprendentes.

Casi todas afirmaron haber participado en tríos por motivos de trabajo, pero cuando hablamos de sus opiniones personales, elaboraron toda una guía de cómo se debe de abordar dicha experiencia para que sea satisfactoria.

Los límites, ante todo

“Las veces que lo he experimentado lo he hecho porque me siento a gusto, y ese es precisamente el truco: para hacerlo se necesita generar confianza entre los tres y lo más importante es preservar los límites: qué es lo que se quiere y no se quiere hacer, a partir de ahí el acto será aún más gratificante”, asegura Adriana, una sensual scort de Dulzon que ya a tenido experiencias previas positivas.

Este es uno de los principales pilares sobre los que se sostendrá este tipo de experiencia.

Hay que recordar que se trata de algo íntimo, es posible que sea una pareja estable con una tercera parte, eso significa que las intimidades y gustos no se conocen en profundidad, así que lo ideal es siempre hablarlo antes y establecer hasta donde llegar.

De acuerdo al reputado psicólogo de parejas, el doctor Gad Saad, “establecer los límites es apenas el primer paso previo para garantizar que un trío será suficientemente satisfactorio”. Este primer paso incidirá luego en el nivel de confianza, y con él, el mayor o menor nivel de satisfacción.

Chicas prepagos de Dulzón: es cuestión de confianza

“Para mí la confianza es algo esencial en este tipo de situaciones, cuando en el pasado he conocido a mis futuras parejas sexuales para experimentar un trío primero debo hacerlos sentir bien, tranquilos y a gusto”, afirma Penélope con seguridad.

Agrega que “muchas veces están muy nerviosos y se tensan al menor contacto, mi trabajo es hacerlos sentir bien y confiados y luego lo demás vendrá por sí solo”.

Para el doctor Saad la confianza es un vínculo poderoso que permite lograr la máxima satisfacción, no solo en un trío, sino en cualquier experiencia íntima, algo en lo que Penélope coincide completamente.

“Sin duda, eso es verdad. Sin confianza no hay relajación ni concentración en lo que se experimenta y en vez de sentir placer y satisfacción puede inclusive crear repulsión o incluso miedo, por eso para nosotras es esencial hacerlos sentir cómodos y confiados”, reitera la chica coincidiendo con Saad.

Al igual que Penélope, otras escort en Dulzon afirman que ese tipo de fantasía cumplida es perfecta para que una pareja se conozca más profundamente y estreche aún más sus sentimientos porque supera la cuestión sexual y entra en algo mucho más íntimo y personal.

“Particularmente los tríos me fascinan, pienso que es algo muy excitante y altamente estimulante porque experimentas placer de dos maneras diferentes al mismo tiempo, claro que tengo que sentir un feeling previo positivo cuando conozco a la pareja, pero por lo general siempre lo es porque todos deseamos sentir algo único”, dice Teresa, una de las scort en Dulzon de Guayaquil.

Es imprescindible dejar los prejuicios a un lado

Algo que nos sorprendió fue saber que en muchas ocasiones es la mujer la que suele decirle a su pareja masculina que le gustaría experimentar un trío con otra mujer.

“Las cosas están cambiando y los tiempos también. Ya no es como antes que el hombre proponía todo, ahora las mujeres también están tomando audacia para actuar y llevar a cabo fantasías que antes eran algo completamente inimaginable”, afirma Jessica, una de las prepagos de Dulzon más simpática y creativa que ya ha vivido ese tipo de circunstancias.

Sin embargo, en ocasiones existe cierta barrera que todavía suele existir en lugares como en Bogotá. De acuerdo a los estudios de sexólogos y profesionales que asesoran parejas, más del 85% de los hombres Latinoamericanos están dispuestos a experimentar un trío con su pareja y otra mujer, pero esa cifra desciende a menos del 35% cuando ellas desean hacerlo con otro hombre.

“Por supuesto que experimentar un trío es una fantasía eminentemente masculina cuando involucra a dos mujeres, es algo que todas lo entendemos cuando practicamos el sexo en Dulzon”, dice Jessica, una prepago online de Cancún.

Agrega que “pero personalmente opino que para que este tipo de experiencia sea realmente placentera, la pareja debería estar dispuesta a dejar cualquier clase de prejuicio fuera de la habitación”.

Para el doctor Saab se trata de una situación que es parte del propio legado cultural, y como tal, suelen haber resistencias y fricciones porque no siempre es sencillo para ciertos hombres, por eso recomienda que antes de experimentar este tipo de fantasía lo piensen detenidamente.

¿Es mejor que sean conocidos o desconocidos?

“En un par de ocasiones me han contactado hombres o mujeres que encuentran una cita fugaz y desean experimentar un trío, pero como ya dos desconocidos les parece arriesgado, desean que la otra chica sea una profesional con experiencia, es ahí donde he intervenido para ayudarlos a sentirse más tranquilos”, reitera Emily, una morena muy simpática y agradable.

Según el criterio del doctor Saab, una experiencia de un trío en el que intervengan tres desconocidos suele ser aún más gratificante porque no existe la barrera del conocimiento previo, del qué dirán o de los futuros reproches que la pareja pueda hacerse entre sí.

En muchas ocasiones luego de cumplir una fantasía de este tipo puede quedar cierto resentimiento inherente en uno de los miembros de la pareja porque sienten que han “sacrificado” algo y han quedado vulnerables, y cuando se presenta la oportunidad de ellos experimentar dicha fantasía su contraparte se niega a cumplirla.

Esta es la razón de que un trío entre tres desconocidos puede llegar a ser algo intenso.

Adriana, quien es una prepago online de Bogota dice que “sea un trío, una orgía o un momento íntimo entre dos personas, lo indispensable siempre será establecer los límites de aquello que le gusta a cada uno, generar confianza y finalmente disfrutar del momento, eso es algo que yo siempre aplico en mi vida personal y profesional.

Puntualiza que “si me preguntas qué opino de un trío te diría que mi opinión dependerá de qué opino de la pareja con la que compartiré”, asegura Adriana con cierta picardía”.