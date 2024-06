Sentencia Juan Orlando Hernández: La petición que hizo JOH, la multa que deberá pagar y la solicitud de la Fiscalía a Kevin Castel

En una fecha marcada para la historia, el expresidente Juan Orlando Hernández acude este miércoles 26 de junio (9:00 a.m) a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para conocer su sentencia por narcotráfico en Estados Unidos.

El exmandatario sostiene su inocencia y dice que fue víctima de un atropello durante su proceso judicial en Nueva York.

“Soy INOCENTE, NO CULPABLE por lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta es la oportunidad de explicar a Honduras, a Estados Unidos y al mundo el atropello del que he sido objeto, al igual que mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra”, expuso Hernández en su carta.