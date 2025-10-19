Viajes a India: Un destino imperdible en 2025 para descubrir con comodidad y autenticidad

¿Por qué 2025 es un año tan especial para planear viajes a India? La respuesta está en la creciente preparación del país para recibir turismo internacional. Las ciudades más visitadas cuentan con nuevas infraestructuras, mayor conectividad aérea y opciones cada vez más amplias de hospedaje y transporte. Además, hay un esfuerzo por revalorizar su patrimonio cultural y facilitar la experiencia de los visitantes. En otras palabras, <b>el turismo en India 2025 promete ser más accesible, cómodo y enriquecedor que nunca.</b>