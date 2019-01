Asler Palacios, el primer talismán del balonmano hondureño en Europa

Los libros de historia de la Federación de Balonmano de Honduras recordarán a Asler Palacios como el primer deportista catracho en militar en una liga europea.

Tras ocho años destacando en esta disciplina tanto en sus equipos como en la Bicolor, el oriundo de Río Esteban, Colón, fue contratado por el Académico de Viseu de la Tercera División de Portugal en donde buscará vivir su primera experiencia como legionario.

Hoy en entrevista para DIEZ, el interior de 24 años guardó espacio para atendernos y hablar sobre la nueva aventura en su vida y retos como atleta.



¿Cuéntanos cómo se dio tu fichaje al balonmano en Europa?

Antes de todo estuve quince días a prueba, en este caso solo dependía de mí, de cómo me desempeñaba en los trabajos y bueno finalmente acá estamos.





¿Pero concretamente cómo te diste a conocer?

Por medio de mi entrenador Reidel Cordovés, quien me dirige ahora era su técnico cuando era joven.



Pero entiendo que además de la recomendación hubo algo más...

Sí, fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en donde quedé en segundo lugar como goleador (34 goles), ellos vieron mi desarrollo y al parecer le gustó.



¿Cómo tomaste esa noticia porque salir del país en balonmano está en chino?

Al principio yo no creía porque no es común en mi deporte salir de Honduras y mirá, acá estoy. Yo le dije al entrenador frente a todos que no creía porque nunca pasó por mi mente que en balonmano saldría a jugar a otro país, así que cuando él me dijo lo tomé como si nada e inclusive no le dije nada a mi madre hasta que tenía el boleto en mano fue cuando le dije que iba para Portugal.



¿Y cómo tomaron la sorpresa?

En casa solo me dijeron que me cuidara, ya saben cómo me porto (entre risas), pero acá estamos en la lucha.



Tú lo has dicho no... sobresalir en un deporte en Honduras es una tarea dura...

Sí, por eso en lo personal me siento orgulloso de mí mismo porque yo sabía de mi capacidad, aquí estoy y quiero agradecer a mis compañeros por estar siempre al pendiente. Quiero decir que de mi parte voy a hacer las cosas bien para que muchos de ellos tengan esta oportunidad.

¿Cómo traduces esta oportunidad con tus retos en la Selección de Honduras?

Yo soy sincero, llegar a un Mundial o Juegos Olímpicos con balonmano es difícil por la situación que nosotros tenemos allá, no tenemos un gimnasio propio y no tenemos mucho apoyo, así que me conformaría con un Panamericano, lo demás es muy complicado porque es un nivel superior que no hemos logrado alcanzar en su plenitud.



La realidad es que fuiste de Honduras siendo goleador y pilar importante en tus equipos...

Sí, pero ante todo eso lo manejo normal, así como siempre ha sido trabajando día a día con humildad y esforzándome porque eso es lo que lleva al éxito.

Acá en el país jugabas gratis... ¿Pero ahora tendrás un sueldo mensual cierto?

Sí, acá tendré un sueldo que es lo que me ayudará un poco a mí y a mi familia, en Honduras no hay apoyo, así que aquí me toca aprovechar.



Tanto tiempo viviendo en la Villa Olímpica y hoy eres ejemplo.. ¿un mensaje para el Gobierno de Honduras?

Ese tema no lo toco porque de nada me sirve hablar, porque aunque les llegue les entrará por un oído y saldrá por otro.



Yo también lo practiqué y sé que es un deporte que vive una realidad dura pero... ¿Alguna vez quisiste tirar la toalla?

Sí claro... Este año no quería seguir por muchas cosas, y no solo este sino que años atrás también. Cuando comencé quise tirar al toalla dos veces, pero bueno aquí estoy después de todo soporté. Hoy agradezco mucho a Gerardo Valerlo Jorge Berríos (su primer entrenamiento ahora fallecido) que fueron que me motivaron para seguir adelante.



Háblame de tu debut... ¿Cómo estuvo?

Arrancamos bien porque ganamos, pero lo personal no tan bien porque no pude marcar ni un gol, usualmente me estaban usando para defender y salía cuando atacábamos. En lo demás me sentí un poco presionado por el hecho de ser extranjero porque uno siempre tiene que marcar la diferencia, aunque sea un poco pero sentí que hice bien las cosas.

Otras frases: "Debo seguir haciendo las cosas bien e incluso mejor para los próximos encuentros”.

Datos: Asler Palacios debutó el pasado sábado 12 de enero con victoria (24-25). Este fin de semana vivirá su segunda experiencia.