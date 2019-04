Oficial: Ronda Rousey abandona sorpresivamente WWE

La luchadora de la UFC y de la WWE, Ronda Rousey, de 32 años, a través de un vídeo que ha publicado en su canal de you tube, explicó la razones por la cual dejará la lucha libre por un tiempo indefinido ya que sus planes a futuro no están en la compañía.

La razón que dio a conocer la "reina" de la WWE fue que quiere formar una familia y que este deseo lo tenia antes de entrar a la lucha libre así comenzó explicándolo en su vídeo. "Llegué a la WWE diciendo: Oye, antes de tener un bebé, solo quiero hacer esto por un par de meses, porque es algo que siempre quise hacer".



La excampeona de la UFC reconoció que en el transcurso del tiempo que estuvo en la lucha libre se fue enamorando poco a poco de este deporte a tal grado que cuando menos pensó ya se le había hecho una bola de nieve.



"Pensé que sólo lucharía desde WrestlerMania, hasta noviembre, queríamos formar una familia y llegué a WWE diciéndolo, pero la lucha libre se convirtió en mi vida durante un año y me enamoré de ella".



A la misma vez añadió: "Cuando hubo una posibilidad real de estar en el evento principal de WrestlerMania 35 si me quedaba, decidí hacerlo. Después, mi esposo y yo íbamos a tratar de formar nuestra familia".







Cuando se refirió sobre su futuro en la lucha libre, la peleadora no quiso dar muchos detalles y mucho menos quiso hacer promesas que no sabe si va a cumplir porque solo esta enfocada por ahora en formar una familia.



"Sobre mi futuro en WWE, primero queremos tener un bebé. No quiero hacer promesas sobre el futuro cuando no sé cómo me encontraré. finalizó.



El 7 de abril pasado, la luchadora perdió su primera pelea en WrestlerMania 35 y ahi mismo sufrió una lesión que la aparto de toda acción y se especulaba que iba a regresar a SummerSlam en el mes de agosto, pero tras estas declaraciones queda claro que no se sabe cuando Ronda Rousey volverá a la WWE.