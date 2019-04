El Progreso será la sede de la Copa Perla en ciclismo

La cuidad de El Porgreso, Yoro, se prepara para recibir a los ciclistas de todo el país y del extranjero, este domingo 29 de abril que participaran en la segunda edición de la Copa Perla.

El evento contará nuevamente con corredores élites de otros países, ya que lo que pretende el presidente del Club Ciclismo Vikingos 1804, Carlos Aguilar, es que la Copa Perla se convierta en la vuelta ciclística más importante de Honduras.



Con la presencia de los ciclistas de otros países, definitivamente el nivel de competición será mucho mejor que la del año pasado. Si bien es cierto que la primera edición no fue mala, pero de igual manera se espera que este año se pueda mejorar.



Aguilar cree que esta segunda edición ya ha superado las expectativas del año pasado, ya que gracias a los logros que se obtuvieron en la primera edición más clubes y patrocinadores se han sumado a este evento deportivo.





"Tenemos gran expectativa en esta segunda edición de la Copa. El ciclismo ha ganado mucho terreno y competencias como esta sirve para que crezca aún más", dijo Aguilar.



Este evento ya a tomado carácter internacional ya que desde sus inicios equipos de Costa Rica, Guatemala y El Salvador, así como ciclistas independiente de Estados Unidos tuvieron participación en el certamen.



"El año pasado contamos con 207 ciclistas registrados y esperamos que luego de esta primera experiencia la cifra se incremente en un 10 al 15 por ciento", comentó.



El circuito se llevará en el mismo lugar que se disputó el año pasado, en el tramo entre la comunidad de Omonita y el desvío al aeropuerto de San Pedro Sula, ya que este lugar es bastante seguro para los ciclistas y también es más fácil que el público pueda asistir.



Los ciclistas serán resguardados por patrullas y carros particulares que pertenecen a los clubes. Además se contara con la ayuda de COPECO que instalará barricadas para proteger los diferentes puntos.





La corredora Nancy Pérez, seleccionadora nacional, se muestra muy entusiasmada y dispuesta a competir en este evento. "Este año he dispuesto competir en la categoría élite, me he preparado mucho para lograr un lugar en el podio, aunque estoy consiente de que habrán rivales de gran nivel".



Alexa Cruz, seleccionadora nacional de ciclismo, es la imagen de la Copa Perla 2019.