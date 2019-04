Cardinals eligen a Kyler Murray con primera elección del Draft de la NFL

Los Arizona Cardinals eligieron este viernes al quarterback Kyler Murray, ganador del premio Heisman al mejor jugador universitario, con la primera elección del Draft del fútbol americano de la NFL.

Murray se convirtió así en el primer jugador de la historia en ser elegido en la primera ronda en la NFL y en las Grandes Ligas de béisbol luego de ser seleccionado el año pasado con el noveno pick por los Atléticos de Oakland.

Sin embargo, el mariscal de campo renunció a la MLB y devolvió los 4,7 millones de bonus que firmó con los A's el año pasado.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, posa con el mariscal de campo Kyler Murray, luego de ser reclutado por primera vez en la clasificación general el día 1 del Draft de la NFL 2019.

"Era un sueño desde que era pequeño. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que me han empujado (a cumplirlo). No puedo esperar para salir ahí afuera", dijo Murray al ser elegido.

Los Cardinals, que no disputan los playoffs desde 2015 y certificaron la campaña pasada un desastroso récord de tres victorias y 13 derrotas, planean darle la titularidad desde el primer día aunque el año pasado seleccionaron a Josh Rosen, otro QB, con su primera ronda del draft.

Murray (Oklahoma) es un jugador versátil que la temporada pasada firmó 42 touchdowns de pase y otros 12 de carrera, aunque su corta estatura (apenas 1,78 m) hacía dudar a muchos ojeadores.

El ala defensiva Nick Bosa (Ohio State) fue elegido en segundo lugar por los San Francisco 49ers mientras el tackle Quinnen Williams (Alabama) fue seleccionado en el tercer puesto por los New York Jets.