Hasta LeBron James se rinde a Stephen Curry y los Warriors

La lesión de Kevin Durant instaló todas las dudas en torno a los Golden State Warriors. El alero estaba siendo el jugador más en forma del equipo en estos 'playoffs' con diferencia de 34,2 tantos hasta el punto de que algunas de sus animaladas salvaron a los californianos en la primera ronda contra Los Ángeles Clippers.

Puedes leer: Warriors avanzan a la final del Oeste de la mano de Curry y Thompson



Por ello, en el sexto partido de las Semifinales de la Conferencia Oeste en Houston se esperaba una victoria de los Rockets, pero los Stephen Curry, Klay Thompson y compañía dieron un puñetazo encima de la mesa.





El base superó una primera parte para el olvido cero puntos y tres faltas anotando 33 puntos en la segunda 23 de ellos en el último cuarto liderando el triunfo de su equipo junto a Klay Thompson (27) y Andre Iguodala (17).



Una resurrección que hizo que hasta el propio LeBron James, antagonista de los Warriors en las últimas cuatro Finales de la NBA, se rindiera tanto al equipo como Curry: "Nunca subestimes el corazón de un campeón", publicó en Twitter tras la victoria de Golden State.

Curry y LeBron James siempre han sido grandes rivales en la NBA.





Pero el alero de Los Ángeles Lakers no fue el único que mostró su admiración por 'Don Stephen' y los suyos. Dwyane Wade también le lanzó un guiño al base.



"Será mejor que dejen de faltar el respeto a Curry, solo porque el sea el primer jugador del equipo y esté dispuesto a sacrificarse un momento no significa que no sea una bestia", indicó el ex de los Miami Heat, mientras que otro mito como Magic Johnson lo definió como "uno de los mejores jugadores decisivos que el baloncesto ha visto".