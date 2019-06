Un fan se hace el tatuaje más realista del mundo sobre LeBron James  

El mundo del arte sigue avanzado y cada vez es más común que los fans se tatúen a sus ídolos, pero en esta ocasión probablemente el seguidor número uno del 'Rey' LeBron, se plasmó en la piel el tatuaje más realista del mundo.



Ver también: Warriors: Thompson y Durant son dudas para el tercer juego; Lonney, fuera de las finales



Pareciera que fuera una fotografía, pero no, el súperfan de James se ha tatuado los mejores momentos de la carrera de basquetbolista en sus piernas en la cual se puede apreciar el pragmatismo que tiene el diseño.



Nastasya Ustinova, es la famosa tatuadora que ha hecho este extraordinario trabajo artístico y que lo ha dado a conocer en sus redes sociales donde ha publicado varios vídeos y fotografías.



En las piernas del fan aparece LeBron por su paso con los Cleveland Cavalier, Miami Heat y Los Ángeles Lakers.



La obra artística es tan sorprendente debido al cuidado que ha tenido Nastasya en los detalles, no solo en James quien aparece en primer plano con el campeonato de la NBA con los Cleveland, sino que en el tatuaje se puede observar al público como si se estuviera reflejando en un espejo.







En otra parte de la pierna se ve a LeBron lucha por una canasta con Jason Terry, y en el fondo la cara de los espectadores del partido es de asombro.



Sin duda alguna que este tatuaje es uno de los mejores del mundo, no porque sea sobre LeBron James, sino por el realismo que tiene hasta en sus mínimos detalles.