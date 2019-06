Toronto Raptors, campeones de la NBA, rechazaría invitación de Donald Trump  

Es una tradición que los equipos que se proclaman campeones de la NBA, asistan a la Casa Blanca para ser recibidos por el presidente de los Estados Unidos con su nuevo título.



Pues esta costumbres se dejó de llevar a cabo hace dos años, concretamente desde que Donald Trump llegó a la presidencia.



Todo esto viene a raíz de las polémicas declaraciones que hizo del mandatario norteamericano a los jugadores de la Liga de Fútbol Americano, donde manifestó que los deportistas de la NFL que se "arrodillaran al escuchar el himno de Estados Unidos no deberían estar en el país".



Estas palabras no fueron de mucho agrado a los atletas de la NBA, los cuales se posicionaron a favor de los jugadores de la NFL. Además, Trump tuvo un conflicto con LeBron James que siempre se ha mostrado en su contra.



Danny Green campeón con los Raptors de Toronto contestó a la interrogante que le hizo Yahoo Sports si aceptaría acudir a la Casa Blanca. "Lo diré educadamente, no" respondió.







La última vez que el ganador de la NBA asistió al evento fue en 2016 cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron fueron recibidos por Barack Obama.



Aunque la invitación aún no es oficial por parte de Trump a los Raptors, estos no se encuentran muy motivados por asistir a la Casa Blanca. Con quien sí celebrarán su título será con Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense.