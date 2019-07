Keyla Ávila, la hondureña que acaba de sufrir una parálisis y va por el Oro en los Panamericanos

Su nombre completo es Keyla Paola Ávila Ramírez, tiene 29 años de edad, nació en Tegucigalpa, pero sus padres son de Santa Fe, Colón.

Los Juego Panamericanos de Lima, Perú, están a la vuelta de la esquina y todas las miradas están puestas en esta hondureña, que es una verdadera campeona del Taekwondo.

En Keyla Ávila están puestas las esperanzas de ganar medalla en dicha disciplina, su trayectoria y capacidad así lo hacen pensar. Ella, como todos, tiene una historia que contar.

“Mi niñez fue buena, nací en Tegucigalpa, fui criada aquí y parte en Santa Fe, Colón, con el paso del tiempo obtuve una beca deportiva y bueno acá estamos”, comienza su relato.

"En mi infancia nunca me faltó nada, nunca pasé por un proceso difícil. El proceso más difícil por el que he pasado es haberme retirado de mis padres a tan temprana edad, tenía 14 años cuando me vine a Tegucigalpa, sola. Acá me involucré en el deporte", dice la campeona de taekwondo.

Ella suma en su larga carrera dos participaciones en Juegos Panamericanos, donde ha ganado tres medallas (una de oro, una de plata y una de bronce), tiene dos participaciones en Juegos Centroamericanos donde ganó dos medallas (oro y plata), también suma dos presencias en Juegos Centroamericanos y del Caribe donde conquistó dos bronces, además de tres participaciones en Mundiales de Taekwondo y dos clasificatorios a Juegos Olímpicos.

"Antes jugaba al fútbol, basquetbol y voleibol, no seguí en estos deportes porque me gustaba pelear mucho", asegura Ávila, que es la segunda de cuatro mujeres en casa.

"El Taekwondo me ha enseñado todo, pero sobre todo disciplina. No era fácil, fui una atleta muy rebelde, el taekwondo me ha enseñado a ser buena persona, más tranquila, me ha enseñado a respetarme a mi misma”.

En estos juegos Panamericanos se espera que Keyla Ávila sea una de las medallistas de Honduras, aunque fue sincera y relata que no pasa por el mejor momento en su carrera.

“Vengo de muchas lesiones de los anteriores Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo hemos tratado, sé que no he estado en una buena condición, ahorita tenemos a Cuba entrenando con nosotros, empezando a pelear con ellos, no me siento tan motivada, un poco molesta estoy, pero ya cuando estamos en el evento se olvida todo”, subrayó.

Sobre regalarle a Honduras una nueva medalla, Keyla Ávila dijo: "Dios es grande y esperamos que sí me de la oportunidad de agarrar medalla".

UN DURO MOMENTO

Los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, se van a llevar a cabo del 26 de julio al 11 de agosto y Keyla acaba de sufrir una parálisis en su rostro hace dos semanas, pero deja claro que eso no la va a detener en su meta.

¿Por qué le ocurrió eso? "Yo tengo una nena de seis años, (cerca de cumplir los siete), pasó un problema familiar en mi casa y bueno, he estado molesta y tras un entrenamiento comencé a sentir dolor en la cara, sentía como un hormiguero y entonces se trataba de una parálisis de segundo grado (en el rostro) y gracias a Dios se detectó a tiempo, pudo ser más grave, me llevaron de emergencia”, contó.

Sin duda ser madre y atleta de alto rendimiento no es fácil, pero Keyla Ávila ha podido destacar en ambos lados.

"Es difícil ser madre, pero no es imposible. Mi hija lo es todo para mí, todo lo que hago es por ella, cada paso que voy a dar lo hago pensando siempre en ella. Puedo tener muchos dolores en mi cuerpo, lesiones, pero cada vez que me la anuncian, que me la recuerdan, se me quita todo. Esto es de darle para adelante", concluyó.

En la disciplina de Taekwondo, además de Keyla, dos atletas más representarán a Honduras en tierras peruanas, se trata del reconocido Miguel Ferrera y de Yosselyn Molina.