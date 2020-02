El conmovedor discurso de LeBron James a Kobe Bryant en el Staples Center

LeBron James prometió este viernes que él y sus compañeros de equipo de Los Angeles Lakers continuarían con el legado del ícono del club Kobe Bryant, quien murió el domingo en un accidente de helicóptero.

LeBron, con su voz cargada de emoción, se dirigió a la multitud del Staples Center antes de que los Lakers volvieran a la acción de la NBA por primera vez desde la muerte de Bryant.

Alejando sus notas preparadas, LeBron James dijo que hablaría desde el corazón, llamando a todos los presentes a celebrar la vida de Kobe Bryant y una carrera que incluyó cinco títulos de la NBA en 20 años con los Lakers.

"Sé que en algún momento tendremos un monumento conmemorativo para Kobe", dijo. "Pero veo esto como una celebración esta noche”.

"Esta es una celebración de los 20 años de la sangre, el sudor, las lágrimas, el cuerpo destrozado, el levantarse, sentarse a todo, las innumerables horas, la determinación de ser lo mejor posible".

LeBron James añadió que "esta noche celebramos al niño que vino aquí a los 18 años, se retiró a los 38 y se convirtió en el mejor padre que hemos visto en los últimos tres años".

"El hecho de estar aquí ahora significa mucho para mí", dijo el jugador, quien prosiguió: "Seguiré con mis compañeros de equipo para continuar su legado no solo este año, sino siempre que podamos jugar el baloncesto que amamos, porque eso es lo que Kobe Bryant querría".

EL DISCURSO COMPLETO DE LEBRON

"Antes de comenzar, quiero reconocer a todas las vidas que se perdieron el pasado domingo. Ahora, tengo algo que había escrito, me dijeron que viniera a decir algunas palabras pero si leo esto me voy a quedar corto y no voy a expresarme de corazón.



LeBron James y el momento en que dio su discurso emotivo a kobe Bryant, quien perdió la vida en un accidente aéreo.

Lo primero que viene a mi mente es mi familia, es la familia en general porque miro al rededor de la arena y todos estamos tristes y lo primero que debes de hacer cunado pasas por algo como esto es ir al hombro de algún familiar, el domingo entendí lo que significa la palabra familia y es lo que he visto con todo el mundo aquí.

En algún momento tendremos el funeral de Kobe pero ahora quiero celebrar, celebrar después de 20 años de carrera, de sudor, de exigir tu cuerpo al máximo en incontables horas, servir de inspiración y eso es lo que vamos a celebrar. Esta noche es una celebración antes de jugar.

Kobe fue como un hermano para mí desde que yo estaba en la secundaria, cuando llegué a la NBA a los 18 años, todas las batallas que tuvimos, Ambos compartimos la misma determinación y compartimos siempre las ganas de ganar.

El hecho de que esté yo aquí, da como mensaje que quiero continuar con su legado no solo en esta temporada, sino en todo el tiempo que me quede jugando al baloncesto.

En palabras de Kobe, Mamba out, pero en nuestras palabras, no te olvidaremos. Eres eterno".

OTRO HOMENAJE A KOBE

Los uniformes de los equipos en el Juego de las Estrellas de la NBA de este año rendirán homenaje a Kobe Bryant, a su hija Gianna y las otras siete personas que fallecieron en un accidente de helicóptero en California el domingo pasado.

La NBA, su sindicato de jugadores y la empresa de indumentaria deportiva Nike anunciaron este viernes que los jugadores del Equipo de LeBron James usarán camisetas con el número 2 y los jugadores del Equipo del griego Giannis Antetokounmpo usarán el número 24 en el partido del 16 de febrero en Chicago.

Bryant usó camisetas con los números 8 y 24 durante sus 20 temporadas con Los Angeles Lakers, mientras que su hija usó el número dos en sus partidos en las categorías juveniles.