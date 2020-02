Sofia Kenin sorprende a Muguruza y se queda con el Australian Open femenino   

La estadounidense Sofia Kenin logró, a sus 21 años, su primer título de Grand Slam al derrotar en la final a la española Garbiñe Muguruza en tres sets, por 4-6, 6-2 y 6-2, que buscaba en Melbourne su tercer 'grande'.

La norteamericana de origen ruso, que comenzó el torneo como 15ª jugadora del mundo, nunca había superado los octavos de final de un Grand Slam (Roland Garros en 2019), pero se mostró superior a una irregular Muguruza (N.32), que buscaba su tercer 'grande', tras haber conquistado Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017).



"Oficialmente, mi sueño se ha hecho realidad. Si tienen sueños, vayan a por ellos. ¡Pueden alcanzarse!", declaró Kenin al partido al recibir el trofeo.

Kenin no podía creer que había ganado su primer Grand Slam.



La final fue un reflejo de lo que es Garbiñe Muguruza como tenista, alternando momentos de gran tenis (35 'winners' por 28 de la rival) y otros de 'desconexión' (con 45 errores no forzados, 23 para Kenin, y 8 dobles faltas), frente a una rival que se fue agrandando conforme avanzaba el partido, tanto físicamente como en nivel de juego.



"Felicidades Sofia. Has jugado un gran torneo y estoy segura que jugarás muchas finales", le dedicó Muguruza, de 26 años, a su rival.



Todo parecía comenzar bien para la española nacida en Caracas, que rompió el saque de la estadounidense en el tercer juego del partido y confirmó con su servicio para ponerse 3-1 a favor.

- Ocho dobles faltas -

Kenin, que peleaba todas la bolas como si fuera cada una de ellas fuera la del título, igualó el partido 4-4, pero Muguruza reaccionó y sumó dos juegos seguidos para cerrar el primer set por 6-3 en 52 minutos de juego.



El buen juego de la española en la primera manga dio paso a una de sus famosas 'desconexiones', dejando que Kenin le rompiera por primera vez el servicio en el cuarto juego del segundo set, que acabó apuntándose por 6-2, aprovechándose de la debilidad de Garbiñe con su primer servicio.