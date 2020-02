La estremecedora nueva carta de la mujer de Kobe Bryant: "Mi cerebro se niega a aceptarlo"

Se han cumplido ya dos semanas desde la muerte de Kobe Bryant y la pequeña Gianna, de 13 años de edad.

La mujer de la leyenda de la NBA y de los Lakers, Vanessa Bryant, se ha pronunciado una vez más en las redes sociales (Instagram) sobre la muerte de dos de las personas más importantes de su vida.

"He sido reacia a expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí”, comienza su carta publicada en su cuenta de Instagram.

“Se siente mal ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad? Estoy muy loca. Tenía tanta vida que vivir. Entonces me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri”, agrega Vanessa Bryant.

Fue en un accidente de helicóptero que Kobe y Gianna perdieron la vida junto a otras siete personas.

“Sé que lo que siento es normal. Es parte del proceso de duelo. Solo quería compartir en caso de que haya alguien por ahí que haya sufrido una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla hubiera terminado. Orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor continúen orando por todos”, concluyó su estremecedora carta, misma que fue compartida a sus casi 12 millones de seguidores en Instagram.

DE DESAHOGA POR SEGUNDA VEZ

El pasado 29 de enero, Vanessa Bryant ya se había pronunciado en las redes sociales, precisamente en Instagram, sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna.

Esta fue la segunda vez que lo hizo, pues al parecer necesitaba desahogarse con sus fieles seguidores, que no paran de llorar por Kobe Bryant.

"Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorable marido, Kobe - el increíble padre de nuestros hijos; y mi hermosa y dulce Gianna - una cariñosa, pensativa y maravillosa hija, y maravillosa hermana de Natalia, Bianka y Capri", dijo el pasado mes Vanessa Bryant.



Vanessa Bryant pide seguir orando por la familia de las víctimas del accidente aéreo donde perdió la vida Kobe y su hija.

"No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan profundamente amados. Fuimos increíblemente bendecidos al tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran con nosotros para siempre", agregó.

LA GRAN DESPEDIDA

El mundo del deporte se prepara para lo que será el último adiós a Kobe Bryant, Gianna y el resto de las víctimas. Está programado para el próximo lunes 24 de febrero en el Staples Center, estadio de los Lakers.

Por otra parte, se conoció que los restos del helicóptero en el que viajaba el ídolo de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, no mostraron evidencia externa de falla del motor, según un informe publicado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

Todo indica que los motores estaban funcionando y los rotores giraban en el momento al impacto, por lo que se investiga ahora qué papel tuvo la niebla en este grave incidente que tuvo lugar en Calabasas, California. De todas formas, no habrá informe final al menos por un año.