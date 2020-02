Maria Sharapova sorprende y anuncia su retiro como tenista profesional

La estrella rusa del tenis, Maria Sharapova, ganadora de cinco torneos del Grand Slam, anunció este miércoles su retiro, en una columna publicada por las revistas de moda Vogue y Vanity Fair.

"Tenis - te digo adiós", escribe la hermosa jugadora rusa de 32 años, que ha sorprendido a todos con su decisión.

"Tras 28 años y cinco títulos del Grand Slam, estoy lista para escalar otra montaña en un terreno diferente", añadió Sharapova, que llegó a ser número uno mundial.

La rusa, que cayó al puesto 373 del ránking mundial del tenis, llevaba cuatro derrotas consecutivas, incluidas las eliminaciones en las primeras rondas del US Open de 2019 frente a Serena Williams y del Open de Australia de 2020 contra la croata Donna Vekic, su último partido.



Fueron cinco los títulos de Grand Slam que ganó María Sharapova como tenista profesional.

"A lo largo de mi carrera, '¿vale la pena?' nunca fue una pregunta. Últimamente esa cuestión era permanente", escribe la Sharapova, que se ha visto mermada por las lesiones estos últimos años.

La rusa es una de las pocas jugadoras que ha ganado los cuatro torneos del Grand Slam, tras vencer en Wimbledon en 2004, en el US Open en 2006, en el Open de Australia en 2008 y en Roland-Garros en dos ocasiones, en 2012 y en 2014.

SU CASO DE DOPAJE

Más allá del retiro y su brillante carrera, la trayectoria de Sharapova quedó manchada cuando en marzo de 2016 dio positivo por meldonium en un control antidopaje en el Abierto de Australia de ese mismo año.

Recibió una sanción que la mantuvo 15 meses apartada de las pistas y, pese a que trató de volver a jugar y recuperar su mejor versión, no logró reencontrarse con su brillo por las continuas lesiones.

Precisamente son las lesiones las que la han llevado a decir adiós al mundo del tenis, su gran pasión.

LA CARTA DE SHARAPOVA

“¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible? ¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti.

Jamás en mi vida llegué a pensar que sería capaz de ganar en los escenarios más grandes de este deporte, y en todas las superficies. Ni en mis sueños más salvajes lo pude llegar a imaginar.

Mi ventaja nunca fue sentirme superior a otras jugadoras, todo lo contrario. Se trataba de sentirme continuamente cayendo por un acantilado, una sensación que me hacía volver a la cancha constantemente para descubrir cómo seguir escalando. Fueron las pistas más importantes las que revelaron mi esencia. Una de mis claves, sobre todo, fue nunca mirar atrás y nunca mirar hacia delante. El tenis no hay forma de dominarlo, simplemente hay que seguir atentamente cada bola que te llega en la pista al mismo tiempo que tratas de calmar todos esos pensamientos incesantes en tu mente.

El tenis me ha dado la vida y lo extrañaré todos los días. Echaré de menos cada entrenamiento, mi rutina diaria, atarme el zapato izquierdo antes que el derecho, cerrar la puerta de la cancha antes de golpear mi primera bola, extrañaré a mis entrenadores, los momentos con mi padre, los apretones de manos en la red y todas aquellas rivales que me hicieron ser mejor. El tenis ha sido como una montaña llena de valles y desvíos, pero con unas vistas increíbles desde arriba, desde la cima. Después de 28 años y cinco títulos de Grand Slam, estoy lista para escalar otra montaña, para competir en un terreno diferente”.