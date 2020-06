Teófimo López: "Quiero hacer muchas cosas en Honduras, ayudar a los niños y al deporte"

En la segunda parte de la entrevista con Téomimo López en Live con DIEZ en Facebook y YouTube, el boxeador hondureño nos cuenta que entre sus proyectos está ayudar a los niños del país. La comida que le gusta y el destino turístico que quiere visitar.

Teófimo López promete usar la bandera de Honduras en su calzoneta en la pelea con Lomachenko

"Yo tengo sangre hondureña, mi padre es de San Pedro Sula. Sé que voy a poner a Honduras muy alto, siempre en cada entrevista y después de la pelea. Digo que va para ustedes, porque es algo que me siento muy orgulloso de serlo", fueron sus primeras palabras.

Teófimo recalcó su amor por el pabellón de las cinco estrellas. "Sé que mucha gente cree que no quiero la bandera de Honduras, pero no es real. Yo tengo mucho amor, tengo familia en Tegucigalpa y San Pedro, vamos a ir a celebrar con el título con la gente de nuestro país. Sé que mi español no es el mejor, que mi acento es gringo, pero estoy practicando para que sientan que estoy representando a los catrachos", agregó.

Quiere hacer labor social en suelo hondureño

Teófimo está concentrado en la pela contra el ucraniano Vasyl Lomachenko que sería el 19 de septiembre en el MGM de Las Vegas. Pero entre sus proyectos está ayudar a los niños de Honduras y al boxeo.

"Quiero hacer muchas cosas allá, es algo importante que quiero hacer. Ayudar a los niños, es algo difícil, pero ojalá podamos hacer algo con el deporte, dar ropa y comida. Quiero ser el campeón de la gente,tengo mucho amor para la gente de Honduras y vamos a hacerlo después de la pelea con Lomachenko".

Le gustan las baleadas y quiere conocer Roatán

Teófimo ha visitado en varias ocasiones el país. Cuenta con pasaporte y cédula hondureña. Tenía planeado viajar en marzo, pero la pandemia de coronavirus le cambió los planes.

"He ido como cuatro veces. Me gusta la coca cola, las baleadas con todo, son muy riquísimas. ¿La machuca? No sé, tal vez cuando vaya trataré de probar".

Sobre la ciudad que quiere conocer. "Yo quiero ir a Roatán con mi esposa de vacaciones. Le gusta como se ve el lugar".

El español de Teófimo ha mejorado mucho. Lo ha practicado con su esposa,quien es de Nicaragua. "Perdón a los que ven esto, voy a practicar. En las próximas entrevistas va a ser mejor", dijo.

La moneda hondureña la conoce poco. "Son los lempiras. Tengo varios aquí conmigo", dice.

Su mensaje al Escorpión Ruiz

En su debut en Estados Unidos, Josec "Escorpión" Ruiz cayó por decisión unánime ante el mexicano Gabriel Flores Jr. en el MGM de Las Vegas. Teófimo le dejó un mensaje.

"Tiene mucho talento, peleó con alguien muy bueno. Mucha gente dice que es el futuro del boxeo y mira lo que pasó, hizo un gran trabajo. Que siga adelante. Siento que vamos a hacer muchas cosas grandes para el deporte en el boxeo, felicidades para el Escorpión".

Pelea de exhibición en Honduras

"Por qué no. Si quieren ver en una pelea de exhibición por qué no. Pero no va a ser una pelea grabada, sería algo como un sparring".

El consejo del padre de Teófimo al Escorpión:



"No sé por qué no tiró muchos puños. Cuando uno se enfrenta con boxeadores así siempre es bueno cortarlas esquinas y dobletear los golpes, eso lo daño bastante. Creo que solo quería sobrevivir para decir que no fue noqueado. Si se pone así no va a tener futuro, lo van a utilizar solo para perder".

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Lo dos, tienen muchas cosas.

Qué otro deporte le gusta

Mi papá el fútbol. Yo no tengo talento de fútbol, pero de fútbol americano y boxeo sí.

¿El próximo Floyd Mayweather?

Vamos a ser mejor. Algo muy grande, diferente en este deporte y vamos a tener a Honduras con nosotros. Vamos a poner a Honduras en el mapa".

Su estilo

"Miro mucho de Mike Tyson, Roberto Durán, Floy Mayweather, Roy Jones Junior, miro mucho videos de ellos. Me gusta bastante y también Bruce Lee.

A quién admira

"A Tyson Fury. Hace cosas que yo quiero hacer. Cosas que puedan cambiar el boxeo".

¿Pelear con el Canelo Álvarez?

"Ahora sí podemos hacerlo, por qué no. No me intimida. Canelo anda en 160 libras, de aquí a dos años por qué no".

Su top 5 de boxeadores

Muhammad Ali

Floyd Mayweather

Mike Tyson

Roberto "Mano de Piedra"Durán

Teófimo López