Teófimo López promete usar bandera de Honduras en su short en la pelea con Lomachenko

El boxeador hondureño Teófimo López habló en exclusiva en live con DIEZ en Facebook y YouTube y en el mismo se comprometió a utilizar la bandera de honduras en su calzoneta para el combate contra el ucraniano Vasil Lomachenko.

El pugilista y su padre brindaron detalles del combate que sería en el sábado 19 de septiembre en en MGM de Las Vegas. Sería el primer combate, en plena pandemia de coronavirus, en disputarse con público.

"Estan tratanto de hablar con los gobernadores para que se haga en el MGM con público, que sean unas 3 mil personas. Separar las sillas y vender la pelea con espectadores. Sería pay per view (pago por ver) y el primer combate con público en esta pandemia de Covid-19", dijo su progenitor.

La promesa que le hizo a Honduras para la pelea con Lomachenko

Teófimo brindó detalles de la exigente preparación que está realizando en la unión americana para su próximo combate.

"La pelea con Lomachenko va a durar máximo seis round. (En el primero lo noquea, interrumpió su padre). Estoy entrenando mucho. Pegando a las bolsas, preparándome para la pelea con Lomachenko. Es la que todo mundo quiere ver. Es muy importante para que Honduras pueda celebrar si ganamos".

Sobre sus rutinas: "Tengo muchas, pero siempre tomar agua, dos galones diarios. Tres sesiones de ejercicio cada día, luego boxeo. La última con pesas. Yo como 5 veces cada día", agregó.

Le manda un recadito al ucraniano: "Lomachenko va a tener muchos problemas conmigo".

Al pugilista se le consultó un aficionado si le prohíben usar la bandea de Honduras en su calzoneta y no dudó en lanzar una promesa.

"Yo puedo poner la bandera de Honduras. Sabes qué, voy a ponerla en las próxima pelea que puede ser con Lomachenko. Es una promesa, para que la gente que vea que los estamos representando, necesitan eso", sentenció.

Por su cabeza no pasa una derrota ante el ucraniano. "No me miro perdiendo con Lomachenko. Solo pienso en ganar. mi mentalidad es ganadora. No va a ser una pelea sencilla, pero vamos a entrenar para hacer la pelea fácil", cerró.

